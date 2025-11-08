به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات قهرمانی جودو خوزستان به مناسبت ۱۳ آبان روز دانش‌آموز با حضور بیش از ۱۰ تیم از شهرستان‌های مختلف استان، از ۱۵ تا ۱۶ آبان‌ماه در خانه جودو اهواز برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف انتخاب تیم استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور که آذرماه در استان یزد برگزار می‌شود، با استقبال گسترده مربیان و ورزشکاران همراه بود.

در جریان این رقابت‌ها، جودوکاران در ۷ وزن مختلف به مصاف یکدیگر رفتند و ضمن نمایش توانمندی‌های فنی و روحیه پهلوانی خود، فرصت ارزشمندی برای شناسایی استعداد‌های برتر استان فراهم شد.

در پایان این مسابقات، تیم اهواز با کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز بر سکوی نخست ایستاد. تیم آبادان با دو مدال طلا و دو برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و هفتکل با یک مدال طلا و یک برنز مقام سوم تیمی را به خود اختصاص داد.

همچنین در بخش انفرادی، نفرات برتر اوزان مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

۶۰- کیلوگرم: صادق صالحی (آبادان)، عباس مطیری (باوی)، فرهاد فتح‌الهی (دزفول)، محمدامین بن‌سعید (رامهرمز)

۶۶- کیلوگرم: محمد بحرانی (آبادان)، اشکان بصیص (شوشتر)، ارشیا داودی (دزفول)، محمدکریم هکی (اندیمشک)

۷۳- کیلوگرم: علی رکابی (اهواز)، امیرمحمد حسن‌نژاد (اندیمشک)، ابوالفضل رفیعی (هفتکل)، علیرضا فیاضی (آبادان)

۸۱- کیلوگرم: مرتضی مطیری (اهواز)، رضا اصلانی (اهواز)، رضا عیدی‌نژاد (اندیمشک)، آرین محمدی (باوی)

۹۰- کیلوگرم: منصور طاهری (اهواز)، امید مطیری (باوی)، محمدامین ایسوند (دزفول)، محمدمهدی مطهری‌پور (دزفول)

۱۰۰- کیلوگرم: حسین معصومی (هفتکل)، پیام فرشیدی (اهواز)، پژمان سیامکانی (اهواز)، صادق دریس (آبادان)

۱۰۰ +کیلوگرم: محمد حدیدی (اهواز)، حسین صنگوری (ماهشهر)، کاوه آریایی (ایذه)، محمد هکی (اندیمشک)

در پایان مسابقات، محمد حدیدی از اهواز به عنوان برترین تکنیک‌زن و محمدکریم هکی از اندیمشک به عنوان ورزشکار با اخلاق رقابت‌ها معرفی شدند.