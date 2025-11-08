دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، جلسات کمیسیون اقتصادی در روز‌های (یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه) هفته جاری برگزار می‌شود که دستور کار جلسات به شرح ذیل است:

ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

برنامه‌ها و اقدامات وزارت کشور در راستای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید (شعار سال) بر استان‌ها با تاکید بر ۱- احکام مربوط به قانون برنامه هفتم پیشرفت (رشد اقتصادی و بند (ج ماده ۸۳) ۲- تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (وظایف استانداری‌ها و ماده۲۷ قانون مذکور) ۳- قانون اصلاح موادی (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

ادامه بررسی ساماندهی شرکت‌های دولتی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.