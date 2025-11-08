فرماندار شهرستان ماکو با تأکید بر ضرورت جهت‌دهی به صادرات و واردات، منطقه آزاد ماکو را «کانال سوئز در خشکی» خواند و بر هم‌افزایی کامل میان فرمانداری و سازمان منطقه آزاد در مسیر توسعه پایدار و رونق اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهلا تاج‌فر در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان که با هدف بررسی راهکار‌های جلب و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو برگزار شد، اظهار داشت: منطقه آزاد ماکو باید پایگاه صادرات و نقطه ثقل تجارت شمال‌غرب کشور باشد و ظرفیت‌های ویژه آن باید در مسیر توسعه متوازن و به نفع مردم منطقه به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بی‌بدیل این منطقه در حوزه‌های صنعتی، مرزی و لجستیکی گفت: منطقه آزاد ماکو و فرمانداری یک روح در دو بدن هستند و خود را تافته جدا بافته نمی‌دانیم؛ هم‌افزایی، همدلی و وفاق، مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار خواهد کرد.

تاج‌فر با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت مرزنشینان تصریح کرد: براساس دستور ریاست محترم جمهوری، استانداران مسئول مستقیم امور مرزی هستند و این تفویض اختیار از سوی استانداری به فرمانداران مرزی نیز انجام گرفته است تا در جهت تسهیل امورات مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان اقدامات مؤثری صورت گیرد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری باید منجر به توسعه پایدار و نفع مستقیم مردم شود و برنامه دولت در استان، توسعه شبکه ریلی است و این حوزه نیازمند حضور جدی سرمایه‌گذاران است که امید داریم سرمایه‌گذاران با مطالعه ظرفیت‌های شهرستان، در زمینه تأسیس کارخانجات صنایع تبدیلی به‌ویژه در حوزه لبنیات ورود پیدا کنند.

فرماندار ماکو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه کنونی منطقه آزاد ماکو گفت: جایگاه امروز ما شایسته ظرفیت‌های عظیم این منطقه و مردم آن نیست و باید با همت جمعی و استفاده از مشوق‌های منطقه آزاد، مسیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تسهیل کنیم لذا حضور سرمایه‌گذاران نقش بسزایی در رونق هاب لجستیکی و گسترش چرخه اقتصادی خواهد داشت.

تاج‌فر با تأکید بر نگاه جامع به سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: تعریف توسعه در منطقه آزاد ماکو تنها در مگاپروژه‌ها خلاصه نمی‌شود؛ ما از سرمایه‌گذاران خرد که بتوانند در معیشت و اشتغال مردم تأثیرگذار باشند نیز استقبال می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری نیز کار‌های بسیاری می‌توان انجام داد افزود: بزرگ‌ترین ظرفیت شهرستان ماکو در حوزه گردشگری نهفته است و با