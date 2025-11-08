رئیس اتاق بازرگانی ارومیه گفت: منطقه آزاد ماکو قلب تپنده تجارت خاورمیانه است، اما مردمانش از امتیازات آن بی‌بهره است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛کریمی مدیر اتاق بازرگانی ارومیه در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با فرماندار ماکو با تأکید بر جایگاه راهبردی منطقه آزاد ماکو در ترانزیت و تجارت بین‌المللی، از محروم‌ماندن مردم این منطقه از مزایای اقتصادی و توسعه‌ای انتقاد کرد و خواستار همت جمعی سرمایه گذاران برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری شد.

مدیر اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر منطقه آزاد ماکو گفت: منطقه آزاد ماکو با بیش از ۳۸۰ هزار هکتار مساحت در حقیقت خاورمیانه‌ای کوچک از نظر موقعیت ژئو‌اکونومیک است، اما متأسفانه مردم آن از کمترین امتیازات بهره‌مندند.

وی افزود: ماکو بزرگ‌ترین مرز زمینی کشور را در خود جای داده است، با این حال نرخ فلاکت در منطقه بیش از ۵۰ درصد گزارش می‌شود که نشان از لزوم همت همگانی برای تغییر این وضعیت دارد.

کریمی ضمن انتقاد از پیچیدگی قوانین در روند سرمایه‌گذاری و تجارت تصریح کرد: تردد خودرو‌های مناطق آزاد تا مرکز استان یک موضوع کوچک هنوز درگیر مشکلات اجرایی است و قوانین موجود پاسخگوی نیاز توسعه‌ای این منطقه نیست.

مدیر اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های گمرک بازرگان گفت: قدیمی‌ترین گمرک زمینی ایران در آذربایجان‌غربی، یعنی گمرک بازرگان، سالانه بیش از ۱۰‌ها میلیارد دلار ترانزیت را ثبت می‌کند و بیشترین حجم صادرات زمینی کشور از همین گمرک انجام می‌گیرد لذا باید تلاش کنیم تا این مرز به هاب صادرات کشور تبدیل شود.

وی معیشت مردم را دغدغه اصلی امروز دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو، نه یک انتخاب بلکه وظیفه‌ای جمعی برای همه مسئولان، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی است و راه‌اندازی واحد‌های تولیدی، رمز اصلی خروج از وضعیت موجود و حرکت به‌سوی توسعه پایدار است.