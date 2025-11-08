معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر اینکه زنان روستایی باید به‌عنوان نیروی محرکه در توسعه اقتصادی روستا‌ها شناخته شوند، گفت: دولت موظف است با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، زمینه‌ساز فعالیت‌های کارآفرینی برای زنان در مناطق روستایی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالکریم حسین‌زاده در نشست با دهیاران و فعالان گردشگری روستا‌های شهرستان ایرانشهر بر لزوم توجه به زنان روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان اشاره کرد و افزود: توجه به اشتغال زنان در مناطق روستایی به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و گردشگری، می‌تواند موجب افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت در این مناطق شود.

حسین‌زاده بر اهمیت استفاده از فناوری در توسعه مناطق روستایی نیز اشاره کرد و گفت: فناوری می‌تواند به‌عنوان ابزار مهمی برای ارتباط روستا‌ها با بازار‌های ملی و بین‌المللی عمل کند؛ با استفاده از فناوری‌های نوین، روستاییان می‌توانند محصولات خود را به راحتی به بازار‌های جدید عرضه کنند و در فرآیند‌های اقتصادی کشور مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های فناوری در روستا‌ها ضروری است و دولت نباید در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ کند.

معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه رویکرد توسعه باید بر پایه ظرفیت‌های داخلی هر منطقه طراحی شود، اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید به توانمندی‌های درونی هر منطقه توجه کنیم، اگر توسعه را به مردم واگذار کنیم، می‌توانیم به رشد و پیشرفت واقعی دست یابیم.

وی با بیان اینکه طرح‌های توسعه‌ای که از مرکز طراحی شود و بدون مشارکت مردم به اجرا درآید به‌دلیل عدم تطابق با نیاز‌های محلی شکست می‌خورند، تصریح کرد: طراحی برنامه‌ها بر اساس داده‌ها و تجربه‌های مردم، ضروری است چرا که براساس تجربه‌های گذشته، هیچ برنامه‌ای بدون همکاری و مشارکت مردم به نتیجه نمی‌رسد.

معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور تاکید کرد: دولت باید در فرآیند توسعه تسهیلگر باشد و از مداخله‌گری پرهیز کند، در واقع باید با فراهم کردن بستر‌های مناسب، زمینه را برای مشارکت مردم در فرآیند توسعه فراهم آورد.

حسین‌زاده تصریح کرد: در صورتی که دولت تسهیلگری را در پیش گیرد، مردم قادر خواهند بود مسائل خود را حل و در فرآیند توسعه نقش موثری ایفا کنند.

لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری سیستان و بلوچستان

معاون رئیس جمهور به ظرفیت‌های ویژه استان سیستان و بلوچستان در صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: این استان با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی متعدد، ظرفیت فراوانی برای توسعه گردشگری دارد، اگر این ظرفیت‌ها به درستی شناسایی و فعال شوند، می‌توانند به یکی از ارکان اصلی توسعه آن تبدیل شوند.

حسین‌زاده اضافه کرد: گردشگری می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در سیستان و بلوچستان باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور به ضرورت تغییر در رویکرد‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این استان با وجود ظرفیت‌های زیاد، هنوز نتواسته است از آنها به‌طور کامل بهره‌برداری کند، دولت با همکاری مردم و مسوولان محلی، آماده است تا این خطه را به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل کند.

حسین‌زاده تصریح کرد: در راستای تحقق این هدف، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه گردشگری روستایی به‌عنوان اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مشترک مردم، مسوولان و دولت، فرآیند توسعه به شکل واقعی و مؤثر در سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق روستایی کشور آغاز شود.