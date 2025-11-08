به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رحیم نوروزی، جهانشیر یاراحمدی و قاسم اسماعیلی دهکردی با حکم دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری، بررسی و انتخاب برترین‌های این دوره از جشنواره را برعهده گرفتند.

اعضای هیات داوران از ۲۱ تا ۲۴ آبان با حضور در اجرای آثار راه یافته به مرحله نهایی این دوره از جشنواره، علاوه بر معرفی آثار برتر برای رقابت در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، برگزیدگان بخش‌های مختلف را نیز معرفی خواهند کرد.

رحیم نوروزی از جمله هنرمندان شناخته شده‌ای است که در فهرست اعضای هیات داوران سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری قرار دارد. این بازیگر سینما و تلویزیون، دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است و در دانشگاه سوره نیز تدریس دارد. وی در آثاری، چون بر فراز برجک‌ها، میرم روزنامه بخرم، شما خانمی با مانتوی آبی ندیدید؟، پنجره‌ها، عشق و عالیجناب، مرگ فروشنده، بیگانه و دژاوو حضور داشنه است. از مهم‌ترین فعالیت‌های هنری وی می‌توان نقش آفرینی در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر» و «پس از باران» اشاره کرد.

جهانشیر یاراحمدی دیگر داور این دوره از جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری است، یاراحمدی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته هنر با گرایش ادبیات نمایشی است و سابقه بازیگری تئاتر، نویسندگی و پژوهشگری در عرصه تئاتر دارد. کتاب‌های «نمایش در بوشهر از آغاز تا امروز»، «نمایش در خارگ»، «از گهواره تا بهشت»، «تعزیه و تعزیه‌خوانی در بوشهر»، «ادبیات نمایشی در بوشهر»، «زن و آیین در جنوب ایران»، «روایت صحنه» و ترجمه «حراج کابل» از جمله آثاری به شمار می‌روند که تا کنون به کوشش و قلم این نویسنده جنوبی راهی بازار نشر شده است.

همچنین قاسم اسماعیلی دهکردی سومین عضو از هیات داوران سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری است که در سابقه هنری وی، کارگردانی و نویسندگی تئاتر و سینما دیده می‌شود. اسماعیلی در سه دهه گذشته آثار متعددی را به روی صحنه برده است و بازیگری و طراحی صحنه تئاتر را نیز تجربه کرده است. آثار این هنرمند اهل استان چهارمحال و بختیاری در جشنواره‌های مختلف تئاتر استانی و ملی حضور داشته و جوایز بسیاری را کسب کرده‌اند. وی پیش از این هم به عنوان دبیر و داور در جشنواره‌های تئاتر حضور داشته است.

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری با رقابت ۱۴ نمایش در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی از ۲۱ آبان در شهرکرد آغاز می‌شود. علاقه‌مندان به این هنر می‌توانند بنا به جدول اجرا‌های این جشنواره تا ۲۴ آبان در تماشاخانه مهر، آمفی تئاتر امیرکبیر و مجتمع امام صادق شهرکرد تماشاگر آثار این رویداد هنری باشند.