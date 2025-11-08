کمیسیون اصل نود مجلس در هفته جاری نشستی را با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاونین وی خواهد داشت که در این نشست گزارش آن سازمان از اقدامات به عمل آمده و روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هفته جاری در روز‌های یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستورجلسه آن به شرح زیر است:

یکشنبه؛ ۱۸ آبان ماه

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور معاونین وزارتخانه‌های صمت، ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بررسی موضوع تولید تلفن همراه داخلی

- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاونین در خصوص ارائه گزارش آن سازمان از اقدامات به عمل آمده و بررسی روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

دوشنبه؛ ۱۹ آّبان ماه

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور معاونین سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی پرونده مطروحه

- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور دبیر کل جامعه صرافان و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی پرونده مطروحه

- جلسه کمیته سیاسی کمیسیون برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله

سه‌شنبه؛ ۲۰ آبان ماه

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه‌های صمت، دفاع، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص بررسی موضوع راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی

- جلسه کمیته قضایی کمیسیون با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کارگروه تعامل پذری دولت الکترونیکی، رئیس پلس پیشگیری فراجا، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس کل بیمه مرکزی، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و معاونین وزارت بهداشت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت راهبردی قوه قضائیه، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدافند سایبری فراجا و رئیس پلس راهور فراجا در خصوص بررسی موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (موضوع بند «د» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت)

چهارشنبه؛ ۲۱ آبان ماه

- جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله.