پخش زنده
امروز: -
تیم ملی مویتای کشورمان برای حضور در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، امروز عازم عربستان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی مویتای کشورمان برای حضور در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی، امروز، شنبه (۱۷ آبان) عازم عربستان شد. ملیپوشان کشورمان ابتدا به دبی سفر کردند و سپس راهی ریاض، محل برگزاری این رقابتها، شدند. در این اعزام، جواد نصیری رئیس انجمن مویتای ایران، کاروان کشورمان را همراهی میکند.
ترکیب تیم اعزامی در دو بخش بانوان و مردان به این شرح است:
بخش بانوان:
فرشته حسنزاده (وزن ۴۵-۵۰ کیلوگرم)
فاطمه ممانی (۵۵-۵۰ کیلوگرم)
زهرا اکبری (۶۰-۵۵ کیلوگرم)
فاطمه حسینی (۶۵-۶۰ کیلوگرم)
سرمربی: طاهره تنها
بخش مردان:
مسعود عبدالمالکی (۶۵-۶۰ کیلوگرم)
حسین فراهانی (۷۵-۷۰ کیلوگرم)
مجید هاشمبیگی (۸۰-۷۵ کیلوگرم)
سرمربی: محمد انجدانی
همچنین فرهاد افشار به عنوان سرپرست تیم ملی، در این سفر حضور دارد.
رقابتهای مویتای بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰ تا ۲۳ آبان به میزبانی ریاض برگزار میشود.