به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی موی‌تای کشورمان برای حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز، شنبه (۱۷ آبان) عازم عربستان شد. ملی‌پوشان کشورمان ابتدا به دبی سفر کردند و سپس راهی ریاض، محل برگزاری این رقابت‌ها، شدند. در این اعزام، جواد نصیری رئیس انجمن موی‌تای ایران، کاروان کشورمان را همراهی می‌کند.

ترکیب تیم اعزامی در دو بخش بانوان و مردان به این شرح است:

بخش بانوان:

فرشته حسن‌زاده (وزن ۴۵-۵۰ کیلوگرم)

فاطمه ممانی (۵۵-۵۰ کیلوگرم)

زهرا اکبری (۶۰-۵۵ کیلوگرم)

فاطمه حسینی (۶۵-۶۰ کیلوگرم)

سرمربی: طاهره تنها

بخش مردان:

مسعود عبدالمالکی (۶۵-۶۰ کیلوگرم)

حسین فراهانی (۷۵-۷۰ کیلوگرم)

مجید هاشم‌بیگی (۸۰-۷۵ کیلوگرم)

سرمربی: محمد انجدانی

همچنین فرهاد افشار به عنوان سرپرست تیم ملی، در این سفر حضور دارد.

رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰ تا ۲۳ آبان به میزبانی ریاض برگزار می‌شود.