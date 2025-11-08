فرماندار شهرستان ماکو ضمن قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، بر استقبال همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهلا تاج‌فر فرماندار ماکو در حاشیه برگزاری نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری و در جمع خبرنگاران گفت: فرمانداری ماکو با همکاری سازمان منطقه آزاد، دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، از همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استقبال کرده و آماده تسهیل روند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی ماکو به‌عنوان دروازه ورودی کشور به اروپا از طریق مرز بین‌المللی بازرگان افزود: شهرستان ماکو با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های معادن، صنایع تبدیلی، کشاورزی، گردشگری و حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.

تاج‌فر با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران در دستور کار فرمانداری ماکو قرار دارد، گفت: دولت بر ایجاد فضای امن و شفاف اقتصادی برای فعالیت سرمایه‌گذاران تأکید دارد و در این راستا، همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تسهیل فرایندها، زمینه جذب سرمایه و اجرای طرح‌های تولیدی را فراهم کنند.

فرماندار ماکو خاطرنشان کرد: ما از طرح‌های نوآورانه و اشتغال‌زا حمایت می‌کنیم و اعتقاد داریم توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذار با اطمینان و انگیزه در میدان تولید حضور یابد.