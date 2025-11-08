در قالب اردوی راهیان نور ؛
اعزام دانش آموزان دختر لندهای به مناطق عملیاتی جنوب
۴۰دانش آموز از شهرستان لنده راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، جانشین فرماندهی سپاه ناحیه لنده گفت: در قالب اردوهای فرهنگی ـ آموزشی راهیان نور، ۴۰ دانشآموزان دختر از شهرستان لنده به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند تا از یادمانهای دفاع مقدس بازدید کرده و با فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا شوند.
سرهنگ محمد باقر رضایی افزود: این تعداد دانش آموز دختر در پایههای تحصیلی متوسطه دوم در قالب کاروانهای راهیان نور به مدت سه روز در مناطق عملیاتی جنوب از یادمانهای دفاع مقدس در خوزستان از جمله شلمچه، هویزه و طلائیه دیدن میکنند.
سرهنگ رضایی با اشاره به اهداف و اهمیت این اردوها اضافه کرد: آشنایی با فرهنگ ایثار و رشادتها و حماسهآفرینیهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، تقویت هویت ملی و دینی در این سفرها و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان ا از جمله اهداف برگزاری این اردوها است.
وی اضافه کرد: در این برنامههای فرهنگی و آموزشی علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی، برنامههای متنوعی مانند روایتگری، زیارتنامه شهدا و نشستهای فرهنگی برای دانشآموزان نیز برگزار میشود.