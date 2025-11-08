مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: تاکنون به منظور افزایش بهره‌وری کشاورزی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال صرف احداث شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد خداآفرین در استان شده که ارزش به روز آن ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی حیدری اناری با بیان اینکه برای تکمیل و بهره‌برداری کامل شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار جدید نیاز است، اظهار کرد: در صورت اختصاص این میزان اعتبار و تکمیل این طرح، تولید محصولات استان یک میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی توسعه تولیدات کشاورزی در بخش زراعت به میزان ۷۰۷ هزار تن، در بخش باغات به میزان ۱۳۸ هزار تن، توسعه تولیدات دامی به میزان ۱۰ هزار تن گوشت، تولیدات لبنی به میزان ۲۱۷ هزار تن شیر، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۴۰ هزار نفر، پیشگیری از مهاجرت و پیش‌بینی درآمد سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال برای استان را از اهداف اجرای شبکه خداآفرین ذکر کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل ادامه داد: از مهم‌ترین کار‌های صورت گرفته در این طرح می‌توان به تکمیل و آب‌اندازی کانال اصلی، تهیه و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال کانال اصلی، تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ و شبکه اصلی در نواحی عمرانی چهارگانه، تکمیل سیفون‌های ۶ گانه، تکمیل عملیات نیرورسانی و تملک اراضی اشاره کرد.

حیدری اناری همچنین با اشاره به پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی سیفون دره خداآفرین گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح در ۱۲ سال گذشته ۳۰ درصد بود که این میزان هم‌اکنون به ۹۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در اجرای طرح‌های آبی استان اردبیل با بهره‌گیری از مهندسی ارزش صرفه‌جویی شده است، افزود: در حال حاضر ۵۳ سد در استان با حجم ۵۸۲ میلیون متر مکعب وجود دارد که از این میزان ۶۱ میلیون متر مکعب آن حجم مرده بوده و مابقی آن قابل بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل افزود: پارسال ۹۸ میلیون مترمکعب و امسال ۱۸۴ میلیون مترمکعب آب در پشت سد‌های استان ذخیره شد که از این میزان ۹۳ درصد آن در بخش کشاورزی، ۶ درصد در بخش آب آشامیدنی و یک درصد هم در بخش صنعت مصرف می‌شود.

حیدری اناری منابع آب استان اعم از آب‌های سطحی و زیرزمینی را ۲.۲ میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: از این میزان ۱.۸ دهم میلیارد متر مکعب مربوط به آب‌های سطحی و بقیه هم مربوط به آب‌های زیرزمینی است.

وی در زمینه ظرفیت مهم آبی استان در ۲ حوضه آبریز ارس و سفیدرود اظهار کرد: در حوضه آبریز سفیدرود با هشت استان و حوضه در ارس نیز با سه استان شراکت آب داریم که به همراه پنج کشور همسایه از این منابع آب بهره‌برداری می‌‍شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل رویکرد اصلی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در تامین آب استان را انتقال آب به اردبیل از حوضه‌های آبریز مشترک اعلام کرد و گفت: سهم استان از حوضه آبریز سفیدرود ۵۰۰ میلیون مترمکعب است که ۲۵۰ میلیون مترمکعب آن از طریق احداث سد در جنوب استان مورد بهره‌برداری قرار گرفته و مابقی از استان خارج می‌شود.

تاکنون ۱۰ سد مخزنی بزرگ و ۴۲ سد مخزنی کوچک برای مهار آب‌های سطحی در سطح مناطق مختلف استان احداث شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.