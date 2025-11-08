پخش زنده
مدیر جهادکشاورزی ملایر گفت: پیش بینی می شود امسال حدود ۷۰۰ کیلوگرم زعفران از مزارع ملایر برداشت شود که نسبت به پارسال رشدی معادل ۲۵ درصد را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علیرضا زنگنه بیان کرد: میزان برداشت این محصول در سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: زعفران به عنوان یکی از محصولات کمآببر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته و توسعه کاشت آن به شکل مستمر ادامه دارد.
زنگنه با بیان اینکه ۱۴۶ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت زعفران قرار گرفته است، گفت: میانگین برداشت زعفران در هر هکتار پنج کیلوگرم است.
وی گفت: اکنون این شهرستان رتبه نخست استان را از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید زعفران به خود اختصاص داده و ۴۰ درصد کل زعفران تولیدی استان در این شهرستان برداشت میشود.