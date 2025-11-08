به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی در بازدید از محوطه تاریخی چشمه‌علی شهرری افزود: گفت: احیای چشمه‌علی فقط یک مطالبه محلی نیست، بلکه خواسته ملی برای حفظ شناسنامه تاریخی شهرری است.

چشمه‌علی از قدیمی‌ترین مراکز زیست انسانی در جنوب تهران است که قرن‌ها نقش مهمی در حیات و شکل‌گیری تمدن ری و پایتخت امروز ایران داشته است. احیای چشمه‌علی فقط به معنای بازگرداندن آب نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن هویت تاریخی و روح فرهنگی مردم ری است.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، از شهرداری و شرکت مترو تا نهاد‌های خدماتی، باید با رویکردی واحد و عملیاتی برای به نتیجه رساندن این پروژه وارد میدان شوند. زمان شعار دادن گذشته است؛ اکنون زمان اجرا و اقدام واقعی است.

دارابی با اشاره به روند بررسی طرح احیای آب چشمه‌علی، خاطرنشان کرد: توسعه بی‌برنامه شهری و اجرای طرح‌های عمرانی در سال‌های گذشته مسیر طبیعی آب این چشمه را مسدود کرد، شرکت مترو اکنون متعهد شده است با تأمین اعتبارات مورد نیاز، مسیر جریان آب را احیا کند تا چشمه‌علی دوباره زنده شود؛ مردم شهرری باید به‌زودی شاهد بازگشت آب به این نماد تاریخی باشند.

وی به لزوم احیای بازار قدیمی شهرری و مرمت بافت‌های تاریخی اطراف آستان حضرت عبدالعظیم (ع) اشاره کرد و گفت: میراث فرهنگی فقط بنا و دیوار نیست، بلکه عامل هویت‌بخشی نسل‌هاست. در بازدید امروز با تولیت آستان حضرت عبدالعظیم و بنیاد ریشه‌شناسی جلسه‌های مشترکی برگزار شد تا همکاری‌ها در زمینه مرمت و بازآفرینی اماکن تاریخی تقویت شود.

دارابی یادآور شد: اگر شهرداری، شرکت مترو و دیگر نهاد‌ها همکاری مؤثری داشته باشند، به‌زودی دوباره صدای آب در چشمه‌علی جاری خواهد شد. این یک طرح عمرانی ساده نیست؛ این یک تعهد تاریخی و ملی در قبال آینده فرهنگی ایران است.

چشمه‌علی یک از نقاط باستانی، دیدنی و گردشگری شهر ری به‌شمار می‌رود که در منطقه ۲۰ شهرداری تهران قرار دارد. این چشمه در همسایگی ابن بابویه، برج طغرل، دژ رشکان و در زیر باروی شهر ری واقع شده است. چشمه‌علی از میان صخره‌ای بزرگ خارج شده و به سوی جنوب و سپس جنوب شرق جاری است.

چشمه علی با قدمت بیش از تاریخ باستان ایران در ۲۵ فروردین ۱۳۱۳ با شماره ۲۰۲ در فهرست آتار ملی کشور قرار گرفت.