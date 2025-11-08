فرمانده انتظامی شهرستان بیله‌سوار با صدور هشداری به دامداران، نکاتی مهم را برای جلوگیری از سرقت احشام و حفظ امنیت دام‌ها اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل سرهنگ جواد آقا محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان بیله‌سوار در خصوص پیشگیری از سرقت احشام اظهار کرد: دامداران باید از افراد بالغ و مجرب برای نگهداری احشام استفاده کنند و از دادن اطلاعاتی مانند محل نگهداری، اسامی نگهبان و چوپان به افراد ناشناس خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به شناسایی افراد ناشناس افزود: هنگام نگهبانی و چراندن دام‌ها، از گرفتن آب، آب‌میوه و غذا از خودروهای عبوری و افراد ناشناس به شدت پرهیز شود، زیرا ممکن است این مواد آغشته به مواد بیهوشی باشد و هدف سرقت احشام باشد.

سرهنگ آقا محمدی گفت: دامداران باید از استقرار دام‌ها در کنار جاده‌ها که در معرض دید عموم قرار دارد خودداری کنند و همچنین در ساعات ظهر و عصر احشام را در چراگاه‌ها و پرچین‌ها رها نکنند.

وی همچنین با اشاره به همراه داشتن گوشی همراه توسط چوپان افزود: نگهبان و چوپان احشام باید حتماً گوشی همراه به همراه داشته باشند تا در صورت مشاهده موارد مشکوک، سریعاً به مالک یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی بیله‌سوار در پایان افزود: خودروهای بدون پلاک که در روستاها و اطراف شهر و روستا تردد می‌کنند باید بلافاصله به پاسگاه محل و پلیس ۱۱۰ گزارش شوند تا از وقوع سرقت جلوگیری شود.