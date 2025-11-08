به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ناهید رحیمی، نویسنده حوزه کودک و نوجوان گفت: ریحانه سادات دختری شجاع و با ایمان است که در حملات رژیم صهیونیستی به همراه تمام اعضای خانواده اش به شهادت رسید. دختری ۱۴ ساله که عمرش کوتاه بود، اما روحی به بلندای بلندترین قله‌های سرزمین ایران داشت و نامش تا ابد در میان شهدای بزرگ ایران خواهد درخشید.

وی افزود: ریحانه ساداتی در سحرگاه ۲۳ خرداد همراه تمام اعضای خانواده اش براثر حمله رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی شان به شهادت رسید.

کتاب «ریحانه سادات» بیست و هفتمین جلد از مجموعه قهرمان است انتشارات کتابک پیش زندگی بیست و شش قهرمان کشور را برای نوجوانان به نگارش درآورده است.