سرپرست مرکز تحقیقات دیابت استان یزد با هشدار نسبت به روند رو به افزایش ابتلا به دیابت در استان یزد، گفت: از هر پنج بیمار دیابتی یک نفر دچار آسیبهای چشمی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر وحیدی به مناسبت هفته ملی دیابت در جمع اصحاب رسانه، گفت: مرکز تحقیقات دیابت یزد، به عنوان مجموعه مرجع در حوزه دیابت، همه خدمات مورد نیاز بیماران را از مرحله تشخیص تا درمان عوارض این بیماری ارائه میدهد.
وی با اشاره به بالا بودن آمار ابتلا به دیابت در یزد، افزود: کمتحرکی، تغذیه ناسالم و سبک زندگی نادرست از عوامل اصلی افزایش این بیماری در استان یزد است و لازم است مردم نسبت به چکاپ سالانه قند خون حساسیت بیشتری داشته باشند.
وحیدی ادامه داد: در مرکز تحقیقات دیابت یزد، متخصصان و فوق تخصصهای مختلف از جمله غدد، قلب، چشم و کلیه به صورت متمرکز خدمات درمانی و آموزشی ارائه میکنند تا بیماران بدون نیاز به مراجعه به مراکز مختلف، روند درمان خود را دنبال کنند.
به گفته او، اگر بیماری در مراحل اولیه یا پیشدیابت شناسایی شود، کنترل آن بسیار سادهتر خواهد بود، اما بخشی از بیماران زمانی مراجعه میکنند که دیابت وارد مرحله بروز عوارض شده است.
سرپرست مرکز تحقیقات دیابت در پایان با اشاره به نتایج بررسیها گفت: از هر پنج بیمار دیابتی یک نفر دچار اختلالات چشمی میشود، از هر چهار نفر یک نفر دچار مشکلات قلبی یا عصبی است و همچنین از هر شش نفر یک نفر با عوارض کلیوی مواجه میشود.
وی تأکید کرد: ادامه پیگیری و درمان منظم و چکاپ سالانه میتواند از بروز بخش قابل توجهی از این عوارض جلوگیری کند.