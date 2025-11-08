کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، علاوه بر بررسی طرح‌های مهمی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، میزبان وزیر نیرو برای پاسخگویی به سؤالات تعدادی از نمایندگان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، بر اساس دستورکار اعلام‌شده، نشست‌های این کمیسیون از روز شنبه هفدهم تا چهارشنبه بیست‌ویکم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

در روز (یکشنبه ۱۸ آبان)، کمیسیون در قالب چند نشست پیاپی به بررسی طرح‌ها و گزارش‌های تخصصی می‌پردازد که از جمله آنها می‌توان به بررسی کلیات طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور در کمیته منابع طبیعی اشاره کرد. همچنین در همین روز، کمیته حفظ نباتات و ایمنی غذایی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در اجرای بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را بررسی می‌کند. در ادامه، کمیسیون به بررسی تبصره ۴ ماده ۱۱ طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و طرح جهش تولید در شهرک‌های کشاورزی و مناطق ویژه کشاورزی خواهد پرداخت.

روز (دوشنبه ۱۹ آبان)، نشست‌های کارشناسی کمیته‌ها در نوبت صبح برگزار شده و در نوبت بعدازظهر، کمیته ویژه پیشرفت و توسعه روستایی ادامه بررسی طرح جامع پیشرفت و آبادانی روستایی کشور را در دستور کار دارد.

در روز (سه‌شنبه ۲۰ آبان)، ابتدا از ساعت ۷ تا ۸ صبح، جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون برگزار می‌شود و در ادامه، از ساعت ۱۲ تا ۱۴، وزیر نیرو برای پاسخ به سؤالات نمایندگان محترم به کمیسیون دعوت خواهد شد. سؤالات از سوی نمایندگانی، چون امید نصیبی، حامد یزدیان، محمدصالح جوکار، رستگار یوسفی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، احمد بیگدلی، امیر توکلی‌رودی، علی احمدی، محمدباقری بناب، مهرداد لاهوتی، علی شیرین‌زاد، محمد خوش‌سیما، فاطمه محمدبیگی، حسنعلی اخلاقی‌امیری، حسین صمصامی، محمدمنان رئیسی، ابراهیم نجفی‌اسپیلی و محمود طاهری مطرح خواهد شد.

در نهایت، روز (چهارشنبه ۲۱ آبان)، کمیسیون جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار می‌کند تا وضعیت تأمین سهمیه سوخت و کود شیمیایی برای بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار دهد.