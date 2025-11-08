

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

الغرافه ۲ - ۱ القطر

گل نخست تیم الغرافه را یاسین براهیمی به ثمر رساند.

الشمال ۲ - ۲ الوکره

در تیم الشمال امید ابراهیمی هافبک کهنه کار ایرانی تا دقیقه ۷۲ در میدان حضور داشت. گل اول الشمال را بغداد بونجاح مهاجم الجزایری در دقیقه ۱ + ۴۵ وارد دروازه حریف کرد.

در جدول لیگ ستارگان قطر تیم الغرافه با ۲۲ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های الشمال (تیم امید ابراهیمی) با ۱۸ و القطر با ۱۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.