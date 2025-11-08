تیم مازندران در مسابقات کشوری کاراته بانوان و آقایان، سبک ICKA به عنوان نایب قهرمانی رسید.

دومین دوره رقابت‌های قهرمانی آقایان کاراته کشور با حضور ۵۰۰ ورزشکار از سراسر کشور با سبک ICKA در رشت برگزار شد که تیم مازندران به عنوان نایب قهرمانی رسید.

در این رقابت‌ها تیم گیلان با کسب عنوان قهرمانی، جایگاه نخست این رقابت‌ها را از آنِ خود کرد. تیم‌های مازندران و آذربایجان غربی هم به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

این مسابقات با حضور جمعی از مسئولان ورزشی، پیشکسوتان و مربیان برجسته کشور در سالن ۶ هزار نفری شهدای رشت برگزار شد.

نایب قهرمانی مازندران در مسابقات کشوری کاراته بانوان

تیم مازندران در مسابقات کشوری کاراته بانوان، سبک ICKA به عنوان نایب قهرمانی رسید.

دومین دوره رقابت‌های قهرمانی بانوان کاراته کشور سبک کاراته رقابتی ICKA در رده‌های سنی نونهالان تا بزرگسالان دیروز در سالن ۶ هزار نفری شهدای رشت برگزار شد که در این رقابت‌ها بیش از هزار ورزشکار از ۱۰ استان کشور در ۲۵ سبک با هم رقابت کردند.

این رقابت‌ها با درخشش تیم گیلان با کسب ۱۰۰مدال طلا و عنوان قهرمانی به پایان رسید.

تیم‌های مازندران و کرمانشاه به ترتیب با کسب ۷۰ و ۵۰ مدال طلا، مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

این دوره از مسابقات با هدف رونق بخشیدن به ورزش همگانی کاراته و همچنین ارتقای توان فنی ورزشکاران، داوران و مربیان برگزار شد.