

در چارچوب توسعه تعاملات بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نشست تبادل نظر دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی با سفیر جدید ایران در کشور هند در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در ابتدای این دیدار باقری فراهانی مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه به جایگاه ویژه و ظرفیت‌های کشور هند اشاره کرد و گفت: مؤسسات و نهاد‌های مرتبط با آموزش عالی مهارتی این کشور در اولویت توسعه همکاری‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار دارند.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی با برخورداری از مراکز آموزشی متعدد در جوار صنعت، ارتباط ساختاری با بازار کار و اتکاء به بخش خصوصی، از ظرفیت بالایی برای توسعه همکاری‌ها دارا می‌باشد. همکاری در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، تبادل تجربیات در حوزه کشاورزی و همکاری در چارچوب زیست بوم نوآوری و فناوری از جمله زمینه‌های مورد اشاره برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک بود. دکتر باقری ریاست دوره‌ای هند در بریکس برای سال ۲۰۲۶ و قرابت فرهنگی دو کشور را از جمله دیگر عواملی برشمرد که بر اهمیت و اولویت توسعه همکاری‌ها می‌افزاید.

در ادامه این نشست، فتحعلی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در هند ضمن استقبال و اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه با کشور هند، بر اهمیت دیپلماسی علمی به‌عنوان بستری مؤثر برای تقویت روابط دو کشور تأکید کرد.

فتحعلی همچنین با اشاره به لزوم تسهیل ارتباطات علمی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، مطالعه ظرفیت‌های همکاری و حضور میدانی در کشور هند را گامی مؤثر در شکل‌گیری همکاری‌ها دانست. برنامه‌ریزی برای برگزاری تور‌های علمی نظیر بازدید از مراکز علمی، دانشگاهی و شرکت‌های خصوصی در شهر‌های دهلی نو و حیدرآباد، طراحی و اجرای دوره‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو، و اجرای پروژه‌های کاربردی در حوزه‌های IT، زیست‌فناوری، کشاورزی هوشمند و بلاک‌چین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و آموزش مهارتی پیشرفته از جمله دیگر زمینه‌های همکاری مطرح شده در این نشست بود.