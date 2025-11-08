پخش زنده
مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مؤسسات و نهادهای مرتبط با آموزش عالی مهارتی کشور هند در اولویت توسعه همکاریهای دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صداوسیما به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در چارچوب توسعه تعاملات بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نشست تبادل نظر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی با سفیر جدید ایران در کشور هند در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
در ابتدای این دیدار باقری فراهانی مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه به جایگاه ویژه و ظرفیتهای کشور هند اشاره کرد و گفت: مؤسسات و نهادهای مرتبط با آموزش عالی مهارتی این کشور در اولویت توسعه همکاریهای دانشگاه جامع علمی کاربردی قرار دارند.
وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی با برخورداری از مراکز آموزشی متعدد در جوار صنعت، ارتباط ساختاری با بازار کار و اتکاء به بخش خصوصی، از ظرفیت بالایی برای توسعه همکاریها دارا میباشد. همکاری در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، تبادل تجربیات در حوزه کشاورزی و همکاری در چارچوب زیست بوم نوآوری و فناوری از جمله زمینههای مورد اشاره برای شکلگیری همکاریهای مشترک بود. دکتر باقری ریاست دورهای هند در بریکس برای سال ۲۰۲۶ و قرابت فرهنگی دو کشور را از جمله دیگر عواملی برشمرد که بر اهمیت و اولویت توسعه همکاریها میافزاید.
در ادامه این نشست، فتحعلی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در هند ضمن استقبال و اعلام آمادگی برای توسعه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه با کشور هند، بر اهمیت دیپلماسی علمی بهعنوان بستری مؤثر برای تقویت روابط دو کشور تأکید کرد.
فتحعلی همچنین با اشاره به لزوم تسهیل ارتباطات علمی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، مطالعه ظرفیتهای همکاری و حضور میدانی در کشور هند را گامی مؤثر در شکلگیری همکاریها دانست. برنامهریزی برای برگزاری تورهای علمی نظیر بازدید از مراکز علمی، دانشگاهی و شرکتهای خصوصی در شهرهای دهلی نو و حیدرآباد، طراحی و اجرای دورههای مشترک، تبادل استاد و دانشجو، و اجرای پروژههای کاربردی در حوزههای IT، زیستفناوری، کشاورزی هوشمند و بلاکچین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و آموزش مهارتی پیشرفته از جمله دیگر زمینههای همکاری مطرح شده در این نشست بود.