مدیر کل دامپزشکی استان یزد: با وجود کنترل بیماری، استان در وضعیت هشدار جدی قرار دارد و خرید و فروش دام تا پایان تزریق نوبت دوم واکسن ممنوع است.



فاتحی نیا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: در حال حاضر، یزد در وضعیتقرمز قرار دارد که منظور همان هشدار جدیست، یعنی دامداران باید در بالاترین سطح ممکن، نکات بهداشتی و محدودیت‌های قرنطینه‌ای را رعایت کنند. از هرگونه تردد غیرضروری، ورود کارگران جدید یا خودرو‌های غیربهداشتی پرهیز شود و وسایل نقلیه حمل شیر و نهاده‌ها پیش از ورود به دامداری ضدعفونی شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: خرید و فروش دام در مقطع فعلی ممنوع است و تا زمانی که نوبت دوم واکسن تزریق نشود، نمی‌توان گفت گله‌ها ایمنی کافی دارند. بر اساس برآورد ما، سه تا چهار هفته آینده زمان حساسی برای ایجاد ایمنی کامل است.

وی از مهار کامل بیماری در استان خبر داد و گفت: موارد مشکوک به سرعت بررسی و کنترل شده و خوشبختانه بیماری در استان تحت کنترل است. نگرانی اصلی ما تکمیل مرحله دوم واکسیناسیون است.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد ادامه داد: بیماری ویروسی تب برفکی به‌عنوان یکی از تهدید‌های جدی دامپروری، می‌تواند خسارات سنگینی به تولید گوشت و شیر وارد کند. این بیماری با بروز زخم‌ها و تاول‌های دهانی و پایی در دام همراه است و در صورت شیوع، کاهش شدید تولیدات دامی را در پی دارد.

فاتحی‌نیا اظهار کرد: در ابتدای شهریورماه، طرح واکسیناسیون جمعیت دام سبک و سنگین در استان آغاز و تا پایان مهرماه بخش عمده‌ای از دام‌ها تحت پوشش قرار گرفتند. با ورود سویه جدید بیماری، از اواخر مهر واکسیناسیون نوبت اول با واکسن جدید آغاز شد که تاکنون بیش از ۸۰ درصد جمعیت دام سنگین استان واکسینه شده‌اند.

وی با تأکید بر لزوم اجرای مرحله دوم واکسیناسیون افزود: این واکسن برای ایجاد ایمنی مؤثر نیاز به تزریق نوبت دوم دارد. از دامداران درخواست می‌کنیم مانند مرحله نخست همکاری خوبی داشته باشند تا در هفته پیش‌رو بتوانیم مرحله دوم واکسیناسیون را تکمیل کنیم.

فاتحی‌نیا درباره نحوه تأمین واکسن نیز توضیح داد: واکسیناسیون در کانون‌های بیماری و شعاع سه کیلومتری آن به‌صورت رایگان توسط دامپزشکی انجام می‌شود. در سایر مناطق، واکسیناسیون با همکاری تشکل‌ها و اتحادیه‌های دامی و با هزینه‌ای بسیار اندک پیش می‌رود. این هزینه معادل بهای چند کیلوگرم شیر است که در برابر خسارات احتمالی بیماری، ناچیز به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: دامداران یزدی اهمیت واکسیناسیون را به‌خوبی درک کرده‌اند و استقبال بسیار خوبی نشان داده‌اند. با ادامه این همکاری، امیدواریم طی هفته‌های آینده ایمنی کامل در جمعیت دامی استان ایجاد شود.