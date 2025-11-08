مسابقات کاراته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به میزبانی مرکز بهینه سازی و نوسازی شهید محسن قوطاسلو اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ مجید نجف پور فرمانده مرکز بهینه سازی و نوسازی شهید محسن قوطاسلو اصفهان گفت: در این مسابقات ۳۰۰ ورزشکار پایور و وظیفه در قالب ۶۴ تیم در دو سبک کنترلی و آزاد با هم رقابت کردند.

مسئول کاراته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و مسئول برگزاری این مسابقات نیز گفت: در پایان این رقابت‌ها در سبک آزاد کارکنان پایور تیم هوانیروز، در سبک آزاد وظیفه تیم مرکز شهید زرهرن نزاجا، به مقام اول دست یافتند.

مسعود لاله پرور افزود: در سبک کنترلی کارکنان پایور تیم مرکز ۰۶ و کارکنان وظیفه تیم تیپ ۵۵، مقام اول را کسب کردند.

وی گفت: نفرات برگزیده این مسابقات به لیگ ارتش، لیگ نیرو‌های مسلح و سوپر لیگ فدراسیون کاراته کشور راه یافتند.