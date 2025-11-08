پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل از پیشبینی برداشت بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن انار از ۱۵۶ هکتار از باغات استان خبر داد و گفت: این محصول علاوه بر اشتغال فصلی در مناطق روستایی، به رونق اقتصاد محلی و توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستانها کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی حسین احدی عالی روز جمعه در دومین جشنواره انارستان روستای نمهیل خلخال اعلام کرد: میانگین عملکرد باعات انار استان در هر هکتار ۱۵ تن برآورد میشود.
وی افزود: برداشت انار در استان اردبیل از اوایل مهر آغاز شده و تا پایان آبانماه ادامه دارد و بخش عمدهای از محصول با کیفیت بالا و طعم ویژه علاوه بر مصرف داخلی به استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل ادامه داد: این محصول با ایجاد اشتغال فصلی برای روستاییان به تقویت اقتصاد محلی کمک و برخی مناطق را به مقصد گردشگری کشاورزی تبدیل کرده است.
به گفته احدی عالی، بیشترین سطح زیرکشت انار استان اردبیل در شهرستان گرمی با ۸۳ هکتار است و پس از آن خلخال با ۴۰ هکتار در حاشیه رودخانه قزلاوزن و شهرستانهای پارسآباد و بیلهسوار با مجموع ۳۳ هکتار در جایگاه بعدی قرار دارند.
وی افزود: ارقام متنوعی از انار نظیر ملس ساوه، بجستان، طارم، سیاهدانه شیراز، قرمز ملس و انار ترش در استان اردبیل کشت میشود و طی سالهای اخیر نیز توسعه باغهای انار در اراضی شیبدار و حاشیه رودخانه قزلاوزن به دلیل امکان پمپاژ آب، رشد قابل توجهی داشته است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل درباره آفات این محصول گفت: کرم گلوگاه از مهمترین آفات انار است و موجب پوسیدگی میوه میشود و برای مقابله با آن باید میوههای آلوده از کف باغ جمعآوری و سوزانده شده و اصول بهداشت باغ رعایت گردد.
احدی عالی افزود: از میوه انار فرآوردههایی مانند آب انار، رب، لواشک و مربا تهیه میشود و پوست این میوه نیز برای تولید رنگهای طبیعی و سنتی کاربرد دارد و انار سرشار از آنتیاکسیدانها و ویتامینهاست که به تقویت سیستم ایمنی و سلامت قلب کمک میکند.
در دومین جشنواره انار نمهیل شهرستان خلخال با هدف معرفی قابلیتهای کشاورزی منطقه و نشاط اجتماعی برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و مسابقه برگزار شد.