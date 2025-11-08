اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس این هفته از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت حضور در نشست این کمیسیون دعوت به عمل آورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، نشست‌های این هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز‌های (یکشنبه دوشنبه سه شنبه ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آبان ماه) برگزار می‌شود.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_ادامه بررسی طرح بکارگیری بازنشستگان در واحد‌های تولیدی و اقتصادی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه

_استماع گزارش مسئولان حوزه‌های صنعت، معدن، ارتباطات و پدافند سایبری سازمان بسیج مستضعفین کشور

_بررسی تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_تشکیل کارگروه ویژه جهت ادامه بررسی طرح اصلاح قانون معادن

_دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بررسی عملکرد تامین مالی واحد‌های صنعتی و معدنی

_همچنین کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی جهت بررسی وضعیت زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، کمیته معادن به منظور بررسی عملکرد صنایع فولادی کشور و کمیته ویژه مدیریت ناترازی انرژی برای ادامه بررسی مدیریت ترازی انرژی در حوزه تولید، مصرف و مدیریت منابع آبی کشور تشکیل جلسه خواهند داد.