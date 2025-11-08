به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از کشف بیش از دو تن کود شیمیایی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد موسوی گفت: ماموران انتظامی پاسگاه فیلگاه شهرستان کهگیلویه حین گشت زنی و انجام تور ایست و بازرسی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ موسوی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقدار ۲ تن و ۷۵۰ کیلو گرم کود شیمایی قاچاق کشف و ضبط کردند.

موسوی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه قاچاق کود شیمایی و آرد با سامانه ۱۱۰ پل ارتباطی پلیس اطاع رسانی کنند.