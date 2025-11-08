به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛قهرمان شاهی گفت:مأموران انتظامی استان یک خودرو کامیونت حامل محموله ی قاچاق را در شهرستان خرم‌آباد توقيف کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان افزود: پرونده قاچاق گل مصنوعی به ارزش یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

شاهی بیان کرد: شعبه همچنین متخلف را به پرداخت هفتصد میلیون تومان ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت دو میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.