مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه بیش از دو میلیارد تومانی قاچاقچی گل مصنوعی در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛قهرمان شاهی گفت:مأموران انتظامی استان یک خودرو کامیونت حامل محموله ی قاچاق را در شهرستان خرمآباد توقيف کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان افزود: پرونده قاچاق گل مصنوعی به ارزش یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه باتوجهبه مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
شاهی بیان کرد: شعبه همچنین متخلف را به پرداخت هفتصد میلیون تومان ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت دو میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.