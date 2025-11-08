پخش زنده
امروز: -
تیم ملی تکواندو دختران ناشنوا که با ترکیبی ۴ نفره در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ شرکت خواهد داشت، تمریناتش را در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان پیگیری میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمپ تیمهای ملی فدراسیون این روزها میزبان اردوی آماده سازی و المپیکی ورزشکاران رشتههای مختلفی از جمله تکواندو دختران است.
محدثه غلامى (وزن ۴۹- کیلوگرم)، فاطمه زهرا زلیکانى (وزن ۵۷- کیلوگرم)، شبنم یارى (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازى (وزن ۶۸+ کیلوگرم) ترکیب المپیکی تیم ملی تکواندو دختران هستند که از سه شنبه گذشته (۱۳ آبان) وارد کمپ شدند و یک روز بعد زیر نظر محبوبه محمدنژاد و بنفشه نصرتی (سرمربی و مربی کیوروگی) تمرینات شان را آغاز کردند.
این آخرین اردوی این ملی پوشان برای حضور در بازیهای المپیک است که تا زمان اعزام ادامه خواهد داشت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.