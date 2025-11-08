وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حضور در منزل سردار شهید سلامی، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با همسر و فرزندان این شهید، از جایگاه والای او در عرصه علم، فرهنگ و تربیت جوانان یاد کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، در این دیدار، وزیر علوم بر نگاه شهید سلامی به دانشگاه به‌عنوان محیطی فرهنگی، اجتماعی و الهام‌بخش برای نسل جوان تأکید داشت. به باور شهید، دانشگاه نه‌تنها محل آموزش، بلکه بستری برای شکل‌گیری اندیشه، مسئولیت‌پذیری و تعالی فکری جوانان بود؛ نگاهی که همچنان می‌تواند راهنمای جامعه دانشگاهی کشور باشد.

سیمایی صراف با اشاره به فقدان شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: این افراد با تقدیم جان خود به کشور، وحدتی را رقم زدند که همه‌ی ما وظیفه داریم در حفظ و نگه‌داری آن تلاش کنیم.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پایان، ضمن قدردانی از خانواده این شهید بزرگوار، بر اهمیت تداوم مسیر فکری و فرهنگی او در میان دانشگاهیان و دانشجویان کشور تأکید کرد.

همسر شهید سلامی نیز با بیان خاطره‌ای از شهید گفت: سردار شهید معتقد بودند که با دانشجویان معترض سال ۱۴۰۱ نباید برخورد قهری و خشن کرد، حتی اگر به نیرو‌های نظامی و انتظامی حمله و آسیب وارد شود؛ چرا که دانشجو سرمایه آینده کشور است.

همچنین سیمایی صراف در یادداشت یادبود شهید این‌چنین نوشت: «وَلا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَکِنْ لا تَشْعُرُونَ»

تجربه چند جلسه و دیدار که با شهید عزیز سردار سلامی داشتم او را انسانی متواضع، متخلق و با درکی روشن از دانشگاه یافتم. مطمئنا کسی که از سال ۱۳۵۹ لباس جهاد بر تن کرده بود؛ ۴۵ سال منتظر شهادت بوده و اکنون خداوند شاهد او را به فیض شهادت نائل کرده است»

سیمایی صراف در یادداشت دیگری خطاب به همسر شهید سلامی نیز نوشت: همسر عزیز آن شهید که از سال ۱۳۶۳ فراق آن عزیز را در طول سال‌های دفاع مقدس و سال‌های جهاد و دفاع پس از آن تحمل کرده است مطمئنا پیرو حضرت زینب (ع) بوده و اجر او کمتر از اجر شهید نیست.