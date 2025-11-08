پخش زنده
هفته دهم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در تنها بازی برگزار شده تیم وردربرمن ۲ - ۱ از سد تیم وولفسبورگ گذشت. ینس اشتاگ در دقیقه ۸۳ و ساموئل امبانگولا ۴ + ۹۰ برای برمنیها گل زدند و گل تیم وولفسبورگ را ماتیاس اسوانبرگ در دقیقه ۲۸ وارد دروازه حریف کرد. وردربرمن با ۱۵ امتیاز به رده هفتم صعود کرد و وولفسبورگ با ۸ امتیاز دوازدهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۷ آبان:
بایرلورکوزن - هایدن هایم
هامبورگ - بوروسیا دورتموند
هوفنهایم - ار بی لایپزیش
اونیون برلین - بایرن مونیخ
بوروسیا مونشن گلادباخ - اف ث کلن
یک شنبه ۱۸ آبان:
فرایبورگ - سن پائولی
اشتوتگارت - آگزبورگ
آینتراخت فرانکفورت - ماینتس
در جدول، بایرن مونیخ با ۲۷ امتیاز در صدر است و تیمهای ار بی لایپزیش با ۲۲ و بوروسیا دورتموند با ۲۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم اشتوتگارت با ۱۸ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.