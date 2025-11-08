به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در اولین بازی هفته تیم پیزا با یک گل از سد تیم کرمونزه گذشت. ادریس توره در دقیقه ۷۵ گل بازی را به ثمر رساند. تیم کرمونزه با ۱۴ امتیاز در رده دهم ماند و تیم پیزا با ۹ امتیاز به رده شانزدهم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۷ آبان:

کومو - کالیاری

لچه - ورونا

یوونتوس - تورینو (داربی دلا موله)

پارما - میلان

یک شنبه ۱۸ آبان:

آتالانتا - ساسولو

بولونیا - ناپولی

جنوآ - فیورنتینا

رم - اودینزه

اینتر - لاتسیو

در جدول سری آ، تیم‌های ناپولی با ۲۲ امتیاز و اینتر، میلان و رم با ۲۱ امتیاز دوم تا چهارم هستند.