به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، براساس دستور کار اعلامی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشست‌های این کمیسیون روز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) برگزار می‌شود.

در نشست روز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس رئیس سازمان بسیج سازندگی گزارش عملکرد این سازمان را ارائه می‌کند. سپس با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.