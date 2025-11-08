به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی این شهرستان با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال اجراست و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن اختصاص یافته است.

سلام ستوده افزود: امسال، ۴۲۰ میلیارد ریال برای اجرای عملیات ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی مهاباد به شرکت پیمانکار پرداخت شده است و این اعتبار جدید به صورت مرحله به مرحله برای تداوم عملیات اجرایی پروژه تا پایان سال تخصیص خواهد یافت که با پرداخت آن، روند تکمیل پروژه شتاب بیشتری می‌گیرد.

ستوده، با اشاره به مشخصات فنی این طرح تصریح کرد: بیمارستان تأمین اجتماعی مهاباد در زمینی به مساحت ۱.۵ هکتار و در پنج طبقه ساخته می‌شود و دارای ۶۴ تخت بستری برای پذیرش بیماران خواهد بود.

وی گفت: با بهره‌برداری از این بیمارستان، بخشی از نیاز‌های درمانی بیمه‌شدگان و کارگران منطقه تأمین شده و فشار بر مراکز درمانی موجود در شهرستان کاهش می‌یابد.

ستوده ابراز امیدواری کرد: با تخصیص به‌موقع اعتبارات، بیمارستان تأمین اجتماعی مهاباد تا پایان سال ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری شده و خدمات‌رسانی به مردم آغاز شود.

نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تأمین اعتبار این طرح اضافه کرد: تأمین مالی پایدار و نظارت دقیق بر اجرای پروژه از اولویت‌های بخش درمان شهرستان بوده و پیگیری لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه درحال انجام است.

طرح ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی مهاباد از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و هدف از اجرای آن ارائه خدمات درمانی تخصصی به بیمه‌شدگان و کارگران شهرستان و مناطق همجوار است.