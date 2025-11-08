سرپرست شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی فارس گفت:روزانه ۱۷ و نیم میلیون لیتر سوخت در استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، واحدیان ابوترابی افزود: ذخیره سوخت نسبت به مدت مشابه پارسال ، یک و دو دهم برابر شده است و در صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها هم صد درصد مخازن تکمیل است.

وی بیان کرد: بنزین و نفت گاز بیشترین سهم توزیع سوخت در استان را دارند و روزانه ۹و ۲ دهم میلیون لیتر فرآورده در فارس توزیع می‌شود. به طور متوسط ، امسال ۹۰۰ هزار لیتر بنزین یورو توزیع شده که در کلان‌شهرها الزامی است.

ابوترابی افزود: روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیتر بنزین در شیراز توزیع می‌شود. در بخش غیرنیروگاهی روزانه شش میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت توزیع می‌شود که از این مقدار حدود ۸۵۰ هزار لیتر آن نفت و گاز یورو است.

سرپرست شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی فارس اعلام کرد : توزیع نفت و گاز نیروگاهی روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر و نفت کوره بیش از سه میلیون لیتر است. همچنین روزانه ۱۰ هزار لیتر نفت سفید و ۱۵۶ تن گاز مایع برای صنایع در استان توزیع می‌شود.