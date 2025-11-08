پخش زنده
مهدی اکبری ورزشکار اصفهانی به مقام سوم مسابقات پاراسنگنوردی کشور دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مسابقات سنگنوردی توانیابان در بخش مردان با حضور ۳۲ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در کلاسهای B۱، B۲، AU۲، AU۳، AL۱ و AL۲ و به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان، کمپ تیمهای ملی سنگنوردی برگزار شد که مهدی اکبری از اصفهان در کلاس AU۲-AU۳ توانست به مقام سوم دست یابد.
استانهای حاضر در این رقابتها شامل تهران، خراسان جنوبی، اصفهان، مرکزی، همدان، لرستان، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، بوشهر، کرمانشاه، خوزستان و کرمان بودند.
با اعلام نفرات برتر کلاس AU۲-AU۳ همچنین علیاصغر علیزاده از خراسان رضوی در جایگاه اول و سعید جعفری از همدان هم در جایگاه دوم ایستاد.