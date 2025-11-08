پخش زنده
در راستای گسترش همکاریهای علمی بینالمللی و با هدف اعتلای نام دانشگاه کاشان در سطح فراملی، رئیس دانشگاه کاشان با رئیس دانشگاه کربلا در عراق دیدار و تفاهمنامه همکاری علمی-پژوهشی را امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سلطانی رئیس دانشگاه کاشاندر این دیدار با بیان تاریخچهای از فعالیتهای دانشگاه کاشان و با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰۰ دانشجوی بینالمللی در دانشگاه کاشان مشغول به تحصیل هستند، تمایل دانشگاه کاشان بر گسترش همکاریهای بینالمللی در زمینههای مختلف همچون تبادل استاد و دانشجو، انتشار کارهای پژوهشی مشترک، برگزاری دورههای آموزشی و پژوهشی، تأسیس شرکتهای دانش بنیان مشترک و نیز اقدام در زمینه کارآفرینی در دو کشور را به اطلاع طرف عراقی رساندند.
دکتر صباح واجد نیز ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده از جانب دانشگاه کاشان، تمایل دانشگاه کربلا را برای هر گونه همکاری علمی و کارآفرینانه با دانشگاه کاشان اعلام کرد و خواستار عملی کردن بندهای تفاهمنامه در آینده نزدیک شد.
گفتنی است در این سفر، دکتر محسن سیفی مدیرگروه روابط بینالملل، دکتر علی نجفی مدیر پردیس بینالملل و دکتر مهدی دشت بزرگی رئیس مرکز آموزش فارسی به دانشجویان بینالمللی رئیس دانشگاه را همراهی میکردند و هریک از ایشان ضمن قدردانی از حسن میزبانی عتبات عالیات، به بیان دیدگاههای خود در گسترش همکاریهای بینالمللی پرداختند.