مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی از توزیع بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده میان شهرداریها و دهیاریهای استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عیسی اورجزاده افزود: این رقم نشاندهنده افزایش ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و این مبالغ هر ماه بهعنوان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده است.
وی تصریح کرد: از مجموع این میزان ۲۶ هزار میلیارد ریال سهم شهرداریها و ۱۹ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال سهم دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اهمیت تعامل با شهرداریها، بهویژه شهرداری تبریز اظهار کرد: از مجموع سهم شهرداریها در نیمه نخست سال جاری ۱۴ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال به شهرداری تبریز اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد داشته است.
اورجزاده در توضیح نحوه تخصیص منابع مالیات بر ارزش افزوده گفت: از مجموع ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد به حوزه سلامت، یک درصد به همسانسازی حقوق بازنشستگان، چهار درصد بهعنوان مالیات و چهار درصد بهعنوان عوارض اختصاص مییابد.