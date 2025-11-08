به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طول این پروژه که به منظور بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلی اجرا شد، ۳۴۰۰ متر عنوان شده است.

این عملیات با هزینه‌ای بالغ بر دو میلیارد تومان انجام پذیرفت و انتظار می‌رود نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اجتماعی این روستا ایفا کند.

با تکمیل این پروژه، مشکلات ناشی از خاکی بودن معابر برای ساکنان این روستا برطرف شده و تردد در تمام فصول سال برای آنان تسهیل می‌شود.