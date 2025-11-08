پخش زنده
امروز: -
طرح آسفالت ریزی معابر روستای مزرعه صارم شهرستان درگزین با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان به اتمام رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طول این پروژه که به منظور بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلی اجرا شد، ۳۴۰۰ متر عنوان شده است.
این عملیات با هزینهای بالغ بر دو میلیارد تومان انجام پذیرفت و انتظار میرود نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اجتماعی این روستا ایفا کند.
با تکمیل این پروژه، مشکلات ناشی از خاکی بودن معابر برای ساکنان این روستا برطرف شده و تردد در تمام فصول سال برای آنان تسهیل میشود.