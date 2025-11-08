پخش زنده
امروز: -
مسابقات سوپرفینال بسکتبال سه نفره روسیه با پنج برد و یک شکست برای دانشجویان ایرانی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات سوپرفینال بسکتبال سه نفره روسیه از روز گذشته در شهر مسکو آغاز شد و تیمهای دختران و پسران دانشگاه آزاد اسلامی تهران و تیم پسران دانشگاه پیامنور که به نمایندگی از کشورمان در این رقابتها شرکت کردهاند با پنج برد و یک شکست رقابتهای خود را آغاز کردند؛ بنابراین گزارش تیم پسران دانشگاه پیام نور ابتدا با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ و در بازی دوم با نتیجه ۲۱ بر ۱۶ مقابل نمایندگان کشور میزبان به پیروزی رسیدند.
تیم پسران دانشگاه آزاد با دو پیروزی بازی اول ۱۸ بر ۱۰ و بازی دوم ۲۱ بر ۱۳ برابر نماینده روسیه به پیروزی رسیدند.
تیم دختران دانشگاه آزاد در دو بازی مقابل تیم میزبان در بازی اول توانستند با نتیجه ۲۱ بر ۷ به پیروزی برسند و در بازی دو با نتیجه ۲۱ بر ۸ بازی را واگذار کردند.
مسابقات سوپرفینال بسکتبال سه نفره از ۱۵ تا ۱۹ آبانماه در شهر مسکو روسیه پیگیری میشود.