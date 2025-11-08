پخش زنده
مهلت ثبتنام در بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی تا پایان آذر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی گفت: باتوجه به درخواست قابل توجه متقاضیان از شرکتهای دانشبنیان و فناور از سراسر کشور و همچنین استانی شدن مرحله نخست بخش رقابتی این دوره، شورای سیاستگذاری جشنواره تصمیم به تمدید مهلت ثبتنام گرفت.
سعید آجلی افزود: فناوران برای شرکت در بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی تا پایان آذرماه فرصت دارند به نشانی http://www.shtf.ir مراجعه کنند و پس از پایان این زمان، بخش ثبتنام برای شروع فرآیندهای ارزیابی و داوری بسته می شود.
وی ادامه داد: این رویداد علمی در سه بخش طراحان کسبوکار، فنآفرینی و تجاریسازی فناوری (شرکتهای نوپا) و فنآفرینی و تجاریسازی فناوری (شرکتهای رشد یافته) برگزار می شود.
آجلی با اشاره به افزایش چشمگیر جوایز این دوره، تاکید کرد: در بخش رقابتی جشنواره از شرکتهای نوپا تا شرکتهای رشد یافته و صنعتساز، به رقابت می پردازند.
وی گفت: جوایز جشنواره بیستم بیش از صد درصد بیشتر از دوره قبل شده و برای تسهیل رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان و کمک به تقویت اقتصاد دانش بنیان، برای برگزیدگان نخست بخشها، جوایز میلیاردی درنظر گرفته شده است.
جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی هر سال با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و امیدآفرینی برای فناوران و فنآفرینان، به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار میشود.
بیستمین دوره این رویداد ملی ششم و هفتم آبان ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر علم و هنر، اصفهان، برگزار می شود.