به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی گفت: باتوجه به درخواست قابل توجه متقاضیان از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از سراسر کشور و همچنین استانی شدن مرحله نخست بخش رقابتی این دوره، شورای سیاست‌گذاری جشنواره تصمیم به تمدید مهلت ثبت‌نام گرفت.

سعید آجلی افزود: فناوران برای شرکت در بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی تا پایان آذرماه فرصت دارند به نشانی http://www.shtf.ir مراجعه کنند و پس از پایان این زمان، بخش ثبت‌نام برای شروع فرآیندهای ارزیابی و داوری بسته می شود.

وی ادامه داد: این رویداد علمی در سه بخش طراحان کسب‌وکار، فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری (شرکت‌های نوپا) و فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری (شرکت‌های رشد یافته) برگزار می شود.

آجلی با اشاره به افزایش چشمگیر جوایز این دوره، تاکید کرد: در بخش رقابتی جشنواره از شرکت‌های نوپا تا شرکت‌های رشد یافته و صنعت‌ساز، به رقابت می پردازند.

وی گفت: جوایز جشنواره بیستم بیش از صد درصد بیشتر از دوره قبل شده و برای تسهیل رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به تقویت اقتصاد دانش ‌بنیان، برای برگزیدگان نخست بخش‌ها، جوایز میلیاردی درنظر گرفته شده است.

جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی هر سال با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و امیدآفرینی برای فناوران و فن‌آفرینان، به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می‌شود.

بیستمین دوره این رویداد ملی ششم و هفتم آبان ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر علم و هنر، اصفهان، برگزار می شود.