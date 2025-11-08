پخش زنده
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس یکشنبه این هفته در جلسهای طرح و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را با حضور نمایندگان طراح و مسئولان دستگاههای مربوطه بررسی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، برنامه جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱۸ تا ۲۱ آبانماه) به شرح زیر خواهد بود.
بر اساس این گزارش نمایندگان کمیسیون اجتماعی روز یکشنبه (۱۱ آبانماه)، جلسهای برای بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی خواهند داشت و گزارش کمیته اداری و استخدامی کمیسیون درباره طرح و لایحه مذکور را بحث و بررسی خواهند کرد تا برای ارائه به صحن تصمیمگیری شود.
همچنین هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس روز چهارشنبه (۲۱ آبانماه) در جلسهای به بررسی مهمترین موضوعات در دستور کار این کمیسیون و اولویتبندی موضوعات برای بررسی در جلسات هفته آتی خواهند داشت.
نمایندگان کمیسیون اجتماعی همچنین در جریان کمیتهها و کارگروههای تخصصی کمیسیون از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱۸ تا ۲۱ آبانماه) طرحها و لوایح ارسالی به کمیسیون در موضوعات مختلف را بررسی و برای ارسال به جلسه کمیسیون جهت تصویب آماده میکنند.