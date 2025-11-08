استاندار قزوین بر ضرورت تغییر رویکرد‌های مدیریتی در حوزه اقتصاد تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به سهم پایین بخش خدمات از تولید استان، بر لزوم توجه ویژه به توسعه خدمات، به‌ویژه گردشگری، تأکید کرد.

استاندار اعلام کرد که نرخ مشارکت اقتصادی و وضعیت کلی اشتغال در استان نسبت به میانگین کشوری مناسب است، اما نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کردگان همچنان نگران‌کننده و نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند است.

نوذری همچنین با اشاره به وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های بویین‌زهرا و آوج ، خواستار اقدامات عملی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این مناطق شد.

استانداردر ادامه با تاکید براستفاده از ظرفیت‌های کشور‌های همسایه، به سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به پاکستان اشاره کرد که طی آن حجم مراودات اقتصادی ایران و پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافت؛ رقمی که پنج برابر بیشتر از گذشته است.

نوذری افزود: استان قزوین باید سهم قابل‌توجهی از این مراودات داشته باشد و ظرفیت‌های خود را در این زمینه فعال کند.

وی نقش اتاق بازرگانی را در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی استان بسیار مهم دانست و اظهار داشت: با واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها، اکنون زمان آن رسیده که با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کنیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مشاغل خدماتی، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی استان، عدم توازن در بهره‌مندی از خدمات نسبت به شرایط اقتصادی آن است.

محمد بیگی تأکید کرد: برای رفع این ناهماهنگی در زیست‌بوم اقتصادی استان باید تدابیر جدی اتخاذ تا عدالت در ارائه خدمات به شهروندان محقق شود.