مرحوم عوض رنجبر اهل و ساکن شهر خلخال بر اثر خونریزی مغزی در تهران دچار مرگ مغزی شده بود که با موافقت خانواده, اعضای بدن آن مرحوم به 6 نفر از افراد نیازمند اعضای بدن اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خلخال با اشاره به اهدای اعضای بیست و ششمین بیمار مرگ مغزی، از نهادینه شدن فرهنگ اهدای عضو در این شهرستان خبر داد.

دکتر عمران خسروی در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم عوض رنجبر بیمار مرگ مغزی در خلخال اظهار کرد: این بیست و ششمین موررد از اهدای عضو در شهرستان است که با رضایت خانواده متوفی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از تیر ماه سال ۱۳۸۸ و اولین مورد اهدای عضو بدن در خلخال تا امروز ۲۶ مورد اعضای بدن بیماران دچار مرگ مغزی به نیازمندان اعضای بدن اهدا شده که بیانگر ترویج فرهنگ اهدای عضو است.

وی افزود: از مجموع ۲۶ مورد اهدای اعضای بدن بیماران دچار مرگ مغزی در خلخال ۱۲ نفر ساکن شهر و ۱۴ نفر از روستا‌های این شهرستان بودند.

دکتر خسروی اضافه کرد: مرحوم رنجبر ۵۸ ساله اهل و ساکن شهر خلخال بر اثر خونریزی مغزی در تهران دچار مرگ مغزی شده بود که با موافقت خانواده وی تمام اعضای بدن او به بیماران نیازمند اعضای بدن اهدا شد.

به گفته رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال، جمعی از مسئولان و اهالی خلخال در آیین تشییع پیکر این مرحوم از مقابل بیمارستان امام خمینی (ره) تا آرامستان شهر خلخال شرکت کردند.