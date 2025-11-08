پخش زنده
در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیطزیست جمهوری اسلامی ایران با وزیر محیطزیست جمهوری کرواسی، دو طرف بر توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف محیطزیستی از جمله مدیریت مناطق حفاظتشده، تالابها، منابع آب و کنترل آلودگیهای صنعتی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما خانم انصاری در دیدار با ماریا وچکویچ، وزیر محیطزیست و اقتصاد سبز جمهوری کرواسی بر گسترش همکاریهای دوجانبه میان دو کشور در حوزههای زیستمحیطی تأکید کرد.
انصاری با اشاره به ریاست سازمان حفاظت محیطزیست بر کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و کرواسی، گفت: این نشست بستر مناسبی برای ارتقای سطح همکاریهای دو کشور است و پس از چند سال توقف، اکنون که مسئولیت آن به سازمان حفاظت محیطزیست محول شده، باید مجدداً فعال شود.
وی با بیان تمایل جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در زمینههایی همچون مدیریت مناطق حفاظتشده، تبادل تجربیات در مدیریت منابع آب و تالابها و کنترل آلودگیهای صنعتی افزود: تقویت تعاملات علمی و فنی میتواند نقش مهمی در ارتقای توان ملی دو کشور در حفاظت از محیطزیست ایفا کند.
در ادامه، ماریا وچکویچ وزیر محیطزیست و اقتصاد سبز کرواسی، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با معاون رئیسجمهور ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که در سال ۱۹۹۲ استقلال کرواسی را به رسمیت شناخت و این موضوع همواره مورد قدردانی دولت و ملت کرواسی است.
وی گسترش روابط محیطزیستی، مشارکت سایر دستگاهها و توسعه دامنه همکاریها را فرصتی ارزشمند برای تقویت روابط روبهرشد دو کشور دانست و از طرف ایرانی برای انجام بازدیدهای رسمی از کرواسی دعوت به عمل آورد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار گفتوگوها و همکاریهای علمی و اجرایی در حوزه محیطزیست و توسعه پایدار تأکید کردند.