به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این دیوارنگاره یکی از معدود نقاشی‌هایی است که چهره ۱۵ شهید والامقام را در کنار هم به تصویر کشیده است.

در این طرح که سید هاشم ایرانی طراح و نقاش اصلی آن را در یک ماه اجرا کرده، تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان شهید جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی با شعار «ایران حسین تا ابد پیروز است» تصویر شده‌اند.

نگاره‌ی ثابت میدان فلسطین، در ضلع جنوبی ساختمان اصلی سازمان تبلیغات اسلامی و در کنار دیوارنگاره‌ی میدان فلسطین -که به طور مستمر با طرح‌های ضداستکباری به روز می‌شود- اکران شده است.