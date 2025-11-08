پخش زنده
از دیوارنگاره جدید میدان فلسطین با تصاویری از چهره شهدای اقتدار رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این دیوارنگاره یکی از معدود نقاشیهایی است که چهره ۱۵ شهید والامقام را در کنار هم به تصویر کشیده است.
در این طرح که سید هاشم ایرانی طراح و نقاش اصلی آن را در یک ماه اجرا کرده، تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان شهید جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی با شعار «ایران حسین تا ابد پیروز است» تصویر شدهاند.
نگارهی ثابت میدان فلسطین، در ضلع جنوبی ساختمان اصلی سازمان تبلیغات اسلامی و در کنار دیوارنگارهی میدان فلسطین -که به طور مستمر با طرحهای ضداستکباری به روز میشود- اکران شده است.