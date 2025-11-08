به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رضا کیانی گفت، این سازوکار به معامله‌گرانی که مایل نیستند در معرض نوسان‌های قیمتی روزانه باشند، اجازه می‌دهد معاملات خود را در پایان روز و با قیمت پایانی سهام انجام دهند.

کیانی با اشاره به اینکه تقریباً همه بورس‌های معتبر جهانی از این مرحله معاملاتی استفاده می‌کنند، افزود: «در بورس تهران نیز طبق دستورالعمل اجرایی معاملات، مرحله معاملات پایانی در نظر گرفته شده که ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامد و معاملات در آن صرفاً با قیمت پایانی تعیین‌شده تا ساعت ۱۲:۳۰ انجام می‌شود.»

به گفته او، این مرحله ابتدا برای شرکت‌های تابلوی اصلی بازار اول اجرا می‌شود و سپس به سایر نمادها گسترش خواهد یافت. سفارش‌ها در بازه زمانی ۱۲:۴۵ تا ۱۳ وارد سامانه شده و تمامی معاملات در همین قیمت پایانی انجام می‌گیرد. در شرایط خاص نظیر صف‌های سنگین خرید یا فروش، ممکن است برخی نمادها وارد این مرحله نشوند.

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با تأکید بر اینکه TAL تأثیری بر شاخص کل و حجم مبنا ندارد، توضیح داد: «قیمت پایانی پیش از این مرحله محاسبه می‌شود و معاملات مرحله پایانی صرفاً به افزایش حجم و ارزش معاملات و در نتیجه بهبود نقدشوندگی بازار کمک می‌کند.»

او افزود: «سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، از جمله صندوق‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و سبدگردان‌ها، می‌توانند در این مرحله سفارش‌های خود را وارد کنند. این گروه معمولاً تمایل ندارند در معرض ریسک نوسان‌های روزانه قرار گیرند.»

کیانی با بیان اینکه مرحله معاملات پایانی هیچ تغییری در روند معاملات روزانه ایجاد نمی‌کند، گفت: «معامله‌گران روزانه همچنان می‌توانند مانند گذشته در ساعات عادی فعالیت کنند و مرحله جدید صرفاً گزینه‌ای اضافه برای سرمایه‌گذاران با سطوح متفاوت ریسک‌پذیری است.»

وی در پایان، مرحله معاملات پایانی را گامی در جهت نزدیک شدن به استانداردهای جهانی بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: «این اقدام هرچند پاسخ‌گوی تمام نیازهای بازار نیست، اما گامی مهم در مسیر ایجاد بازاری استانداردتر، جذاب‌تر و قابل اعتمادتر است.»