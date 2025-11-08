فیلم سینمایی «مثل یک اسب» با گویش اصیل شوشتری و در بستری تاریخی و بومی، در شهر کهن شوشتر به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نژادفتحی، کارگردان فیلم سینمایی مثل یک اسب گفت: این فیلم با گویش اصیل شوشتری و در بستری تاریخی و بومی، در شهر کهن شوشتر به نمایش درآمد.

وی افزود: این اثر روایتگر بخشی از باورها، اعتقادات و واقعیت‌های فرهنگی و تاریخی مردمانی است که در دل تاریخ این سرزمین زندگی کرده‌اند.

نژاد فتحی اظهار داشت: «مثل یک اسب» با نگاهی شاعرانه و در عین حال واقع‌گرایانه، گوشه‌هایی از روح حماسی، باور‌های کهن و قصه‌های مردمان شوشتر را بازتاب می‌کند، مردمانی که در گذر زمان، میان اسطوره و واقعیت، ایمان و تجربه، زیسته‌اند.

این کارگردان خوزستانی می‌گوید: اکران این فیلم در شوشتر، فرصتی دوباره برای بازشناسی هویت محلی و گویش شیرین شوشتری فراهم کرده و پلی میان نسل امروز و ریشه‌های فرهنگی این دیار ساخته است.