سخنگوی حکومت افغانستان اعلام کرد: مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان در استانبول بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی حکومت افغانستان امروز با اشاره به برگزاری مذاکرات صلح میان هیئتهای افغانستان و پاکستان در دو روز گذشته در استانبول اعلام کرد: رویه غیرمسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی باعث شد که با وجود نیت نیک امارت اسلامی و تلاشهای میانجی گران به هیچ نتیجهای دست نیابیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه طرف پاکستانی در جریان مذاکرات تلاش کرد همه مسئولیتهای مربوط به امنیت خویش را به دوش حکومت افغانستان اندازد در حالی که از سوی خود هیچ آمادگی برای پذیرفتن هر گونه مسئولیت درباره امنیت افغانستان و یا حتی امنیت خودش نشان نداد.
سخنگوی حکومت افغانستان افزود: حکومت افغانستان بار دیگر بر مواضع خود تاکید میکند که به هیچ کسی اجازه نخواهد داد از قلمرو افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند و همچنین به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد که از قلمرو خودش علیه حاکمیت ملی، استقلال و امنیت افغانستان اقدام یا حمایت کند.
وی ضمن قدردانی از کشورهای میانجی (قطر و ترکیه) گفت: حکومت افغانستان در برابر هر تجاوزی با استعانت از خداوند متعال و حمایت مردمش قاطعانه دفاع خواهد کرد.
سومین دور مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان با محور ادامه آتش بس و ساز و کار اجرای آن روزهای پنج شنبه و جمعه در شهر استانبول برگزار شد.