علی و محمدمهدی صادقیان نمایندگان شایسته استان یزد، رقبای خود را در فرم ناگهنوکاتا زیر ۲۱ سال جودو شناختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قرعهکشی رقابتهای کاتای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر پاریس برگزار شد و طی آن، علی و محمدمهدی صادقیان نمایندگان شایسته استان یزد، رقبای خود را در فرم ناگهنوکاتا زیر ۲۱ سال مسابقات جودو شناختند.
بر اساس قرعه، این دو ورزشکار در گروه سوم قرار گرفتند و اجرای اول برنامه را بر عهده خواهند داشت.
رقابتهای کاتای قهرمانی جهان در روزهای ۱۷ و ۱۸ آبانماه با حضور ۴۶۶ جودوکار از ۳۷ کشور جهان در پاریس برگزار میشود.
همچنین، نتایج قرعهکشی نمایندگان ایران به شرح زیر است:
🔹 فرم کودوکان گوشینجوتسو:
محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در گروه دوم و اجرای هفتم قرار گرفتند.
🔹 فرم کیمهنوکاتا:
عبدالوهاب بدری و سید یاشار روحاللهزاده در گروه سوم قرار دارند و اجرای چهارم خواهند بود.
🔹 فرم کاتامهنوکاتا:
رضا روحانی و رضا صفی در گروه دوم قرار گرفتند و اجرای دوم خواهند بود.
🔹 فرم ناگهنوکاتا زیر ۲۱ سال:
علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان در گروه سوم و اجرای اول قرار گرفتند.
🔹 فرم ناگهنوکاتا بالای ۲۱ سال:
فتحالله فریدیوثوق و حمیدرضا کریمیناصر در گروه اول قرار گرفتند و اجرای ششم خواهند بود.
🔹 فرم ایتسوتسوننوکاتا:
محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در گروه دوم و اجرای هشتم قرار گرفتند.