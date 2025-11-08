علی و محمدمهدی صادقیان نمایندگان شایسته استان یزد، رقبای خود را در فرم ناگه‌نوکاتا زیر ۲۱ سال جودو شناختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قرعه‌کشی رقابت‌های کاتای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر پاریس برگزار شد و طی آن، علی و محمدمهدی صادقیان نمایندگان شایسته استان یزد، رقبای خود را در فرم ناگه‌نوکاتا زیر ۲۱ سال مسابقات جودو شناختند.

بر اساس قرعه، این دو ورزشکار در گروه سوم قرار گرفتند و اجرای اول برنامه را بر عهده خواهند داشت.

رقابت‌های کاتای قهرمانی جهان در روز‌های ۱۷ و ۱۸ آبان‌ماه با حضور ۴۶۶ جودوکار از ۳۷ کشور جهان در پاریس برگزار می‌شود.

همچنین، نتایج قرعه‌کشی نمایندگان ایران به شرح زیر است:

🔹 فرم کودوکان گوشین‌جوتسو:

محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در گروه دوم و اجرای هفتم قرار گرفتند.

🔹 فرم کیمه‌نوکاتا:

عبدالوهاب بدری و سید یاشار روح‌الله‌زاده در گروه سوم قرار دارند و اجرای چهارم خواهند بود.

🔹 فرم کاتامه‌نوکاتا:

رضا روحانی و رضا صفی در گروه دوم قرار گرفتند و اجرای دوم خواهند بود.

🔹 فرم ناگه‌نوکاتا زیر ۲۱ سال:

علی صادقیان و محمدمهدی صادقیان در گروه سوم و اجرای اول قرار گرفتند.

🔹 فرم ناگه‌نوکاتا بالای ۲۱ سال:

فتح‌الله فریدی‌وثوق و حمیدرضا کریمی‌ناصر در گروه اول قرار گرفتند و اجرای ششم خواهند بود.

🔹 فرم ایتسو‌تسون‌نوکاتا:

محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در گروه دوم و اجرای هشتم قرار گرفتند.