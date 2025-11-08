

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سایت فدراسیون جهانی تکواندو، رنکینگ تکواندوکاران در ماه نوامبر با احتساب امتیازات رقابت‌های قهرمانی جهان چین اعلام و جایگاه تکواندوکاران در ۲ گروه بانوان و آقایان با تغییراتی همراه شد که در میان تکواندوکاران سه مدال آور رقابت‌های جهانی صعود قابل توجهی در جدول رده بندی داشته‌اند.

در گروه آقایان و در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی پس از کسب مقام قهرمانی در قهرمانی جهان چین با کسب ۱۷۰.۸۰ امتیاز در رده اول جهان در رنکینگ جهانی ایستاد و همینطور در رنکینگ المپیکی با کسب همان امتیاز به رده چهارم جدول رده بندی رفت. مهدی حاجی موسایی نایب قهرمان جهان نیز با کسب ۱۱۶ امتیاز با ۵۷ پله صعود به رتبه دهم رفت. مهدی رزمیان نیز با ۹۷.۶۲ امتیاز در رتبه چهاردهم قرار گرفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، محمد صادق دهقانی با ۳۳.۹۷ در رتبه هشتاد ایستاد.

امیرسینا بختیاری دارنده برنز قهرمانی جهان در وزن ۸۰- کیلوگرم با ۹۷.۶۰ امتیاز با ۱۷ پله صعود در رده هشتم قرار گرفته است. مهران برخورداری نیز ۹۲.۴۰ امتیاز و یک پله صعود به رده دوازدهم صعود کرد.

آرین سلیمی همچنان با ۱۲۱.۱۷ امتیاز به جایگاه هفتم در وزن ۸۰+ کیلوگرم رفت. محمد حسین یزدانی با ۷۷.۴۴ امتیاز و ۱۰ پله صعود در رده پانزدهم جدول رده بندی ایستاد.

در گروه بانوان سعیده نصیری در وزن ۴۹- کیلوگرم ۶۹.۱۷ امتیاز گرفت و با جهش شش پله‌ای در رده بیست و هشتم ایستاد. مهلا مومن زاده نیز با دریافت ۴۵.۶۲ امتیاز و نوزده پله صعود به رتبه ۶۲ صعود کرد.

ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم با ۹۱.۲۵ امتیاز ده سیزدهم جدول را به خود اختصاص داده است. مبینا نعمت زاده نیز با کسب ۶۵.۳۳ امتیاز و چهار پله صعود در رده ۲۷ قرار گرفت. کوثر اساسه با ۲۳.۶۸ امتیاز و ۸۳ پله صعود در رده ۹۱ قرار گرفت.

در وزن ۶۷ - کیلوگرم، ملیکا میرحسینی با ۴۵.۶۵ امتیاز و دوازده پله صعود در رتبه ۴۲ قرار گرفت.