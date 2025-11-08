اعضای کمیسیون انرژی مجلس موضوع نقش و جایگاه پژوهش‌های راهبردی در ارتقای بهره وری انرژی و بهبود کارایی تصمیم سازی در حوزه نفت، گاز و برق را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت؛ بنابر اعلام نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روزیکشنبه (۱۸ آبان ماه) برگزار می‌شود:

